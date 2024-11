Da una sosta all'altra, la storia si ripete: Inter in ansia per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che negli scorsi impegni con la sua Turchia si era bloccato per un'elongazione agli adduttori, ha accusato ieri un nuovo problema alla coscia sinistra che che l'ha costretto a restare negli spogliatoi al termine del primo tempo del match contro il Galles e che accende l'allarme su una possibile ricaduta. È questo il grande timore in casa nerazzurra.

"Ho sentito pizzicare, non volevo correre rischi - ha detto ieri Calha a fine gara -. Dato il calendario di partite molto intenso, il mio tempo di riposo è stato breve. Sono passate due settimane dal mio infortunio, ma la stessa zona mi ha fatto di nuovo male e ha cominciato a pizzicare. Non volevo correre rischi: domani (oggi, ndr) faremo una risonanza magnetica. Non sono del tutto pronto".

Come informa La Gazzetta dello Sport, lo staff medico dell'Inter (coordinato dal dottor Volpi) è da ieri è in contatto con quello della Turchia: in giornata il centrocampista si sottoporrà agli esami strumentali. "La risonanza chiarirà il quadro, ma certo è che il contesto di partenza non può lasciare tranquilla l'Inter, perché la zona in cui Calha ha sentito fastidio è la stessa dell'infortunio di ottobre", si legge.

