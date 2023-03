Tre giocatori più di altri a Bologna sono apparsi in difficoltà. E sono giocatori che, l'anno scorso, furono tre colonne della prima Inter di Inzaghi: Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko. Come spiega la Gazzetta dello Sport, in questo 2023, il bosniaco sembra aver perso il suo tocco magico e non sta ripetendo quanto fatto nella prima parte di stagione. Il croato è lontano dalla migliore versione, anche per il lungo stop, e ora è Calhanoglu il vero insostituibile della mediana. Infine l'olandese: il sorpasso di Acerbi è netto e il contratto in scadenza non aiuta.