Grande attenzione della Gazzetta dello Sport sulla prova deludente di Arnautovic di ieri, ma pure Sanchez non ha brillate. E allora si torna a parlare dell'esigenza dell'Inter di rinforzarsi in attacco già a gennaio. Ma non è scontato, anzi. Secondo la rosea, per l'arrivo di un nuovo attaccante servono tre condizioni perché attualmente non c'è budget: l’addio di uno tra Arnautovic e Sanchez, nello specifico il secondo visto che il cartellino del primo è stato pagato e sarebbe complicato non incorrere in una minusvalenza. Seconda condizione: trovare un sostituto all’altezza in prestito o a costo zero. Ma tutto resta possibile e un nuovo innesto potrebbe esserci a fine mercato.

Intanto Buchanan è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi e Lautaro è a un passo dal rinnovo.

