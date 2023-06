L'Inter arriverà a Istanbul solo giovedì, ma il pullman ufficiale dela squadra nerazzurra si trova già in Turchia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il mezzo è arrivato oggi a destinazione dopo aver percorso 2mila chilometri. "A Istanbul c'è anche una delegazione del club composta da personale operativo sia dell'area sportiva sia commerciale per tenere i contatti con l'Uefa, preparare la logistica della squadra e curare gli eventi che ci saranno nei prossimi giorni, dalla cena con i partner alla fan zone nerazzurra.

Le attività saranno molte e il vice presidente Javier Zanetti, per esempio, atterrerà a Istanbul domani", aggiunge la Rosea.