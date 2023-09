La Gazzetta dello Sport dedica giustamente un'intera pagina a Federico Dimarco, eletto personaggio della domenica calcistica grazie alla prodezza con cui 'il figlio della Nord' ha regalato tre punti d'oro all'Inter contro l'Empoli. Il gol di pregevole fattura, una voleé di rara bellezza che si è incastonata al sette battendo Berisha, contiene tutto, secondo la rosea: "tecnica, potenza, coraggio, personalità. È la sintesi di quello che oggi è diventato Dimarco, e non solo per l’Inter".

Il diretto interessato, a margine dell'1-0 dei nerazzurri al Castellani, non si è nascosto quando gli è stato chiesto se stia vivendo il migliore momento della sua carriera: "Credo di essere al punto più alto, ma ciò che conta è la vittoria della squadra. Rinnovo? La volontà c’è, non vedo problemi", ha aggiunto l'ex Verona.

Dimarco, conclude la rosea. ormai è entrato di prepotenza nell’élite dei top d’Europa, tanto che Uefa lo ha inserito nella formazione ideale della scorsa Champions e la Nazionale con lui ha trovato un titolare affidabile. "Da ieri è anche il difensore più decisivo dei primi cinque campionati d’Europa, avendo partecipato a 4 reti (un gol e tre assist). Siamo all’inizio, ma è chiaro che anche quest’anno Dima sarà un fattore".