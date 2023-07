L'Atalanta ha messo gli occhi su Hien del Verona, ma per arrivare a lui dovrà smaltire un paio di esuberi. Secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita ci sono Palomino e, soprattutto, Merih Demiral che tanto piace all'Inter. "Il 25enne turco nella seconda metà di stagione ha giocato poco, scavalcato da Djimsiti nel cuore della linea - si legge -. A lui si è interessata l’Inter, ma in prestito e senza obbligo di riscatto. Formula sgradita all’Atalanta, che per non fare una minusvalenza vuole monetizzare con minimo 15 milioni. Vero però che il rapporto con Gasperini non è esattamente idilliaco e che Demiral è anche il giocatore che guadagna di più: 2 milioni, come Ederson. Se dunque non arrivasse un’offerta concreta, ad agosto la Dea potrebbe anche considerare la cessione in prestito, per abbassare il monte ingaggi e sperare che Merith si rivaluti altrove".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!