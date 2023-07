L'Inter sulle tracce di Kylian Mbappé: la suggestione di mercato arriva dall'estero, in particolare da Francia e Inghilterra. Ma la verità parla di enorme offerta dall'Arabia da parte dell'Al-Hilal per la stella del PSG. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, il PSG non ha accettato formalmente, ma ha dato il via libera per dialogare con l’attaccante, cui andrebbero 400 milioni in due anni. "In tutto, un’operazione da 700 milioni per risolvere l’intrigo aggrovigliatosi intorno alla rinuncia del francese alla clausola per l’anno in più, prevista dal contratto in vigore che lo lega al club dell’emiro del Qatar ormai solo fino a giugno 2024 - si legge -. Per questo da Doha è arrivato l’ordine di cederlo al miglior offerente, oppure di tenerlo, ma mandandolo sempre in tribuna, rovinandogli i piani in vista dell’Europeo e delle Olimpiadi. A meno che non accetti un nuovo contratto con il Psg. In questi giorni comunque si sono mossi pure Chelsea, Manchester United e Tottenham. A Parigi, però, sono convinti che Mbappé sia da tempo d’accordo con il Real Madrid, benché su cifre distanti da quelle arabe".

E Zhang? "In Francia dicono che un sondaggio l’avrebbero fatto pure Milan e Inter, oltre che il Barcellona inserendo molti giocatori in contropartita - si legge sulla rosea -. L’obiettivo del Psg è comunque quello di trovare un terreno d’intesa, alimentando parallelamente la concorrenza, per destabilizzare giocatore e Real. Ma a Mbappé resta sempre l’ultima parola, mentre Florentino continua a dirsi tranquillo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!