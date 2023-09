"Un problema di anemia, secondo i media cileni. Alexis Sanchez ieri non era con i suoi compagni nella sfida contro l’Uruguay e, in base a quanto arriva dal Sudamerica, alla base ci sarebbero livelli di emoglobina diversi dalla norma". Questo quanto si legge oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport riguardo la situazione dell'attaccante cileno, non partito con la squadra per l'ultimo impegno con la Roja.

La rosea precisa comunque che "il club di Zhang non ha ricevuto comunicazioni dalla nazionale di Alexis" che potrebbe comunque tornare a disposizione dle ct Eduardo Berizzo per la sfida di martedì contro la Colombia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!