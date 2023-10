C'è anche Hakan Calhanoglu tra i temi a tinte nerazzurri affrontati oggi da La Gazzetta dello Sport. Il turco, evidenzia la rosea, è diventato uno dei simboli dello spogliatoio dell’Inter. "E in questi giorni di sosta - si legge sul giornale -, Calha si è improvvisato showman su social, videochiamando i compagni di squadra a distanza: prima Marcus Thuram, poi Marko Arnautovic, poi altri. Ecco, la simpatia contagiosa di Calha dà la misura del suo nuovo status nel gruppo nerazzurro: è lui il capofila, anche quando si tratta di sorridere e fare festa".

La rosea suggerisce anche di riguardare i festeggiamenti delle due Coppe Italia e delle due Supercoppe vinte in nerazzurro, compresi i video postati sui social dai vari giocatori: è sempre il turco a 'condurre le danze'. Non solo con i balletti improvvisati negli spogliatoi: di particolare importanza è stato il duetto con con Cuadrado per festeggiare un gol. "'Lui è uno della nostra famiglia' sembrava dire Calha con quel gesto. E infatti i tifosi hanno capito e – finalmente – abbracciato virtualmente il colombiano, cancellando la sua immagine di ex nemico juventino", ricorda il quotidiano.

