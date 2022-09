Sta per scoccare l'ora di Kristjan Asllani ? Il centrocampista 20enne, attualmente impegnato con la sua Nazionale, finora ha ottenuto appena 29 minuti da Inzaghi, ma contro la Roma potrebbe toccare a lui fin dall'inizio vista la squalifica di Brozovic .

"Se le cose fossero andate meglio finora, questo momento sarebbe di certo arrivato prima: senza i fantasmi con Lazio, con Milan, Bayern e pure Udinese, il minutaggio del nazionale albanese sarebbe stato superiore - assicura la Gazzetta dello Sport -. Insomma, era troppo alto il rischio di iniziare a “bruciarlo” mentre la squadra annaspava. Simone continua, comunque, a vedere Kristjan proprio là e non altrove, nelle terre di mezzo, come erede designato del compasso croato: 29 minuti di Inter sono un antipasto di ciò che sarà, ma ad Asllani dovranno bastare per misurarsi col suo mito Mou".