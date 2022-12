Gradita sorpresa ieri in casa Inter: riecco Marcelo Brozovic . Il croato si è presentato con largo anticipo ad Appiano Gentile dopo il Mondiale, riducendosi le vacanze di due giorni rispetto a quanto pattuito, in modo da rimettersi in forma e puntare a una maglia da titolare già per il 4 gennaio contro il Napoli. Il croato sarà sotto osservazione in queste prime sedute considerando il fastidio al flessore che aveva accusato nella semifinale Mondiale contro l'Argentina e che gli aveva fatto saltare la finalina con il Marocco.

"Ieri, per la sua prima seduta di ripresa, si è limitato ad un programma personalizzato. I prossimi giorni, dunque, serviranno per verificare meglio le sue condizioni, anche se i segnali sono comunque positivi - scrive la Gazzetta dello Sport -. Se il fastidio non dovesse tornare a comparire, allora, si potrà forzare in vista, appunto, del Napoli. Altrimenti, si procederà con cautela. Logico, quindi, che sia quasi da escludere la sua partecipazione all’amichevole di domani con il Sassuolo". Il rientro dal 1' di Brozovic libererebbe anche Mkhitaryan, offrendo a Inzaghi un'opzione in più per l'attacco.



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!