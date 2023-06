In comune, non hanno solo il fatto di essere stati i giocatori che si sono contesi il titolo di miglior centrocampista dell'ultima Serie A, finito poi a Nicolò Barella. Il centrale dell'Inter, Sergej Milinkovic-Savic e Adrien Rabiot, infatti, secondo la Gazzetta dello Sport sono destinati a diventare potenziale oggetto di caccia grossa da parte dei club di Premier League nel mercato estivo. Un fatto col quale Barella convive da diverso tempo, avendo ormai da mesi gli occhi addosso di tutte le principali formazioni del campionato inglese, da quelle di Manchester passando per Arsenal, Liverpool fino al Newcastle.

L'Inter, forte dei ricavi in arrivo dall’UEFA per aver raggiunto la finale di Istanbul, della stagione da record con gli incassi al botteghino e la qualificazione alla prossima Champions, resta in posizione di forza, ma secondo la Rosea resta l'interrogativo di cosa potrebbe succedere se arrivasse una maxi-proposta da almeno 90 milioni. Bisogna comunque considerare che Barella sta bene a Milano, dove ha un contratto fino al 2026 e guadagna circa 5,5 milioni a stagione più bonus ed è destinato a condividere con Lautaro Martinez il ruolo di capitano del futuro.

