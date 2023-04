La grande prestazione del Meazza di Michele Di Gregorio non ha fatto che aumentare un rimpianto già latente in seno alla dirigenza nerazzurra. L'Inter infatti, che ha cresciuto il portiere milanese nelle proprie giovanili, alla fine lo ha ceduto a titolo definitivo al Monza per appena 4 milioni di euro, senza garantirsi un diritto di riacquisto. E oggi il classe '97 è tra i giovani migliori interpreti in Serie A nel ruolo, come confermato sabato scorso quando è stato decisivo su Joaquin Correa, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez . Un errore di valutazione che in Viale della Liberazione non vogliono replicare con un altro gioiello della cantera, Lorenzo Pirola , che ha brillato anche lui contro i nerazzurri nel turno pre-pasquale a Salerno.

Ieri l'agente del difensore classe 2002, Beppe Riso, è stato nella sede nerazzurra proprioi per fare il punto (anche) sul difensore di Cariate Brianza, sul quale la Salernitana vanta un diritto di riscatto da circa 5 milioni di euro che vorrebbe esercitare, possibilmente con uno sconto. L'Inter potrebbe anche accettare la cessione di Pirola, assicurandosi però un diritto di recompra, ma al momento i piani sul futuro non sono chiari e ovviamente questo dettaglio influisce anche su questa decisione. Potrà essere utile nella prossima rosa, in caso di rivoluzione e di taglio dei costi? Nella nuova stagione si giocherà ancora a tre dietro? Simone Inzaghi o chi per lui accetterà di dargli una chance? Ad oggi i quesiti sono troppi per dare una risposta, giustamente Riso, che lo ha preso in procura da poco, ha voluto cercare di capire le intenzioni dell'Inter in quello che è stato il classico incontro interlocutorio.

Durante il quale però non si è parlato di Davide Frattesi, altro giocatore della scuderia dell'agente al centro di molte voci di mercato. Il DG del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha chiarito recentemente che per il centrocampista chiede 40 milioni di euro (di cui 12 andrebbero alla Roma che vanta una percentuale sulla rivendita). Cifra inaccessibile per i nerazzurri, senza bisogno neanche di spiegare il perché.