Romelu Lukaku sarà uno dei giocatori coinvolti nel prossimo esodo estivo dal Chelsea, club che ha deciso di tagliare i costi di una rosa sovraffollata. Secondo fonti del club londinese interrogate da ESPN, a dare l'addio ai Blues saranno anche Christian Pulisic e Hakim Ziyech, mentre è in forte dubbio il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, lasciato addirittura fuori dalla lista Champions. Gli stessi Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly e Callum Hudson-Odoi (attualmente in prestito al Bayer Leverkusen) potrebbero essere messi sul mercato, nonostante per il senegalese si tratti solo della prima stagione a Londra.