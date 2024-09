A pochi giorni da Francia-Italia (venerdì a Parigi), Marcus Thuram dimostra di non essere quello visto all’Europeo in Germania. Tikus non aveva mai segnato una doppietta nella sua prima stagione all'Inter, mentre in questo avvio ne ha fatte addirittura due in tre partite. "Merito della concorrenza interna con Taremi e famigliare con il fratello Kephren alla Juve" scrive il Corriere della Sera, sottolineando però anche l'importanza del gioco di Inzaghi che dà centralità al francese e ne esalta le qualità.

