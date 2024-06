Spuntano i primi dettagli del progetto di WeBuild sul nuovo San Siro riqualificato. A renderli noti è l'edizione milanese del Corriere della Sera, anticipando che la gran mole dei lavori riguarderà il primo anello che sarà completamente abbattuto e ricostruito con una doppia fila di sky box, con i posti premium che aumenteranno dagli attuali 2.900 a 13.000. Inoltre, per recuperare capienza (che dovrebbe aggirarsi tra i 72mila e i 74mila posti) è prevista anche l'eliminazione del tabellone luminoso che dà su via Piccolomini e la chiusura del terzo anello.

Il problema immediato per Inter e Milan sarebbe comunque legato all'utilizzo di San Siro anche durante i lavori, previsti soprattutto nell'estate del 2025. "In questo caso Webuild si sarebbe affidata a un gruppo australiano specializzato nelle cantierizzazioni - spiega il quotidiano -. Per prima cosa, gli australiani hanno garantito che i lavori si concluderanno in tre anni e che il grosso dei lavori si concentrerà da maggio a settembre permettendo così lo svolgimento del campionato al Meazza". Fuori dallo stadio invece, davanti ai Gate 8, 9 e 10, verrebbe messa in piedi una struttura di 9 mila metri quadri che sarà connessa all'impianto con delle passerelle e che ospiterà il museo dei due club, ma anche bar, ristoranti e uffici delle squadre.

I tempi delle decisioni, aggiunge poi il Corsera, sembrano abbastanza stretti: si parla di una decina di giorni. Al momento Inter e Milan continuano a mantenere aperta la porta dello stadio di proprietà a Rozzano e San Donato.

