L'inizio del campionato è alle porte e l'Inter deve ancora puntellare la rosa. Il Corriere della Sera assicura che il club nerazzurro vorrebbe un attaccante in più, ma per fare entrare qualcuno c'è anche chi deve uscire. Al momento Arnautovic e Correa non hanno trovato la soluzione giusta e questo ha portato la dirigenza a mollare pian piano la presa su Gudmundsson (ora vicino alla Fiorentina) e a tenere accesi i riflettori su un obiettivo intrigante come Federico Chiesa.

L'idea dell'Inter era di provare a portarlo a Milano tra un anno, alla scadenza del contratto con la Juventus, ma Marotta "è vigile e pronto a cogliere l’occasione". La Roma alla fine ha preso Soulé, mentre i discorsi con il Napoli non decollano. "Se a fine mercato la situazione sarà questa, l’Inter tenterà l’assalto decisivo", assicura il Corsera.

