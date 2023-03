Le ultime novità riguardanti il forte interesse del Milan per "La Maura" a Milano, dove i rossoneri vorrebbero costruire il nuovo impianto, stanno avendo effetti anche sul futuro dell'Inter. "Che guarda con fastidio a questi sviluppi e ha sempre dato la priorità allo stadio condiviso, pur avendo sondato, nel 2022, la disponibilità di un’area a Rozzano per andare eventualmente da sola - si legge sul Corriere della Sera -. Ora accelererà in questa direzione: la novità è che Rozzano non è l’unica opzione". Manca però una specifica su quali potrebbero essere le altre zone d'interesse.