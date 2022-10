Continuano i problemi per la famiglia Zhang . Secondo qunato riferito oggi da Calcio e Finanza , infatti, ci sarebbe un possibile problema di continuità aziendale per Suning.com , la principale società della galassia Suning. Come si può leggere dal bilancio chiuso al 30 giugno 2022, emergono alcune cifre legate alla situazione debitoria della azienda che non lasciano intravedere un futuro sereno.

Ricavi crollati del 60% (da 93,6 a 37,2 miliardi di yuan, ossia da circa 13,1 a 5,2 miliardi di euro), anche se le perdite sono state ammortizzate (da -525 a -415 milioni di euro, poi rettificata in -385 milioni di euro). A preoccupare seriamente sono i debiti. "Al 30 giugno scorso, le passività correnti (in sostanza i debiti a breve termine) erano pari a 110,8 miliardi di RMB, ovverosia circa 15,8 miliardi di euro, e superavano le attività correnti per circa 37 miliardi di RMB (circa 5,3 miliardi di euro) - spiega il sito specializzato -. In particolare, i prestiti a breve termine e le obbligazioni esigibili entro un anno incluse nelle passività correnti ammontavano a 38,1 miliardi RMB (5,4 miliardi di euro), il tutto a fronte di liquidità e mezzi equivalenti del gruppo pari a 6,6 miliardi di RMB (circa 955 milioni di euro)".

Peraltro, al 30 giugno, erano scaduti alcuni dei debiti del gruppo (inclusi principalmente debiti verso fornitori, note passive, canoni di locazione e rimborsi di investimenti) per un totale di circa 29,635 miliardi di RMB (circa 4,2 miliardi di euro). "Gli eventi o le circostanze di cui sopra indicano che potrebbero sussistere significative incertezze che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare - ha spiegato la società -. Permangono significative incertezze sulla capacità del management del gruppo di attuare i piani e le misure di cui sopra, con incertezze legate in particolare al sostegno adeguato dai governi provinciali e municipali". Suning potrebbe cedere la partecipazione in altre società per avere introiti freschi, garantendo così il rimborso dei propri debiti nei 12 mesi dal 30 giugno 2022.