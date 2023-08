La questione San Siro continua a tenere banco nell'opinione pubblica milanese, sempre più decisa ad assumere peso nelle decisioni di Palazzo Marino. I primi passi sono stati compiuti e la Scala del calcio non verrà abbattuta, almeno questo è il solco tracciato dalle ultime vicende relative al Meazza. Ma non solo: secondo quanto svela La Repubblica oggi, il Comune di Milano, con Inter e Milan sempre più orientate verso altri lidi, sembra lavorare ad un piano alternativo alle due squadre, ricercando investitori che mettano a nuovo i 280 mila metri quadrati di città che lo circondano. Un piano da mettere a punto nel momento in cui le due società calcistiche meneghine lasceranno in via definitiva lo storico impianto. "I due club non hanno ancora mandato agli uffici comunali la 'disdetta' del dossier", temporeggiano in attesa di capire cosa deciderà il Comune ora che è stata presa la decisione di vincolare il secondo anello a partire dal 2025. Sala, adesso, avrà il delicato compito di "trovare chi si prenda la briga di un eventuale recupero del Meazza, con annesso restyling di mezzo quartiere" si legge su Calcio e Finanza.

"Chiederemo alle squadre di pronunciarsi quanto prima sulle loro intenzioni, intanto noi ci metteremo immediatamente al lavoro per valutare se ci sono soggetti interessati, preparando anche un piano di rigenerazione nel solco dello studio d’area Mosaico San Siro", ha detto l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi che continua: "Parleremo con la Sovrintendenza per avere ben chiaro come incide, nella pratica, il vincolo semplice".

Nel documento sottoscritto dai dirigenti territoriali del ministero, sono spiegate le motivazioni che hanno portato al parere sul vincolo, ma non le conseguenze di questo vincolo, dettagli dai quali dipendono "margini di manovra" si chi investirà. Ci si chiede inoltre se almeno una delle due squadre, Inter nella fattispecie, non possa restare al Meazza, come auspicato dal sindaco, "ma per come stanno le cose oggi, la società nerazzurra non ci pensa proprio" si legge.