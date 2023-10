Per la serie: vincere non sarà l'unica cosa che conta, ma è molto importante. E non solo per i 3 punti in campo. Come sottolinea Calcio e Finanza, dopo l'1-0 al Benfica, l'Inter conquista punti importanti anche nel ranking UEFA e si avvicina sensibilmente al Manchester United attualmente in settima posizione. I nerazzurri sono a 1 punto dai Red Devils: 88 contro 89.

"I successi in Europa pesano di più in questa stagione, per tanti motivi - si legge su CF -. Al centro c’è sempre il tema del ranking UEFA, utilizzato per la determinazione delle fasce della fase a gironi della Champions League. Tuttavia, la classifica avrà una doppia valenza aggiuntiva al termine del 2023/24, motivo per cui i punti conquistati possono avere un peso maggiore rispetto al solito. Innanzitutto, fare bene nelle coppe per le squadre italiane potrebbe significare conquistare un post o in più nella prossima edizione della Champions League (la prima con il nuovo format a girone unico e 36 squadre). C’è poi il tema del nuovo Mondiale per Club. L’Inter è tra le squadre italiane maggiormente candidate a conquistare la partecipazione alla manifestazione e un buon percorso in Champions gliela dovrebbe garantire".

