Spulciando i documenti legati al bilancio al 30 giugno 2022 di Inter Media and Communication (società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra), Calcio e Finanza fa chiarezza sull'intricata questione sponsor: in parole povere, Digitalbits non ha pagato all’Inter i bonus legati ai risultati della scorsa stagione e le prime due rate di quanto previsto dall’accordo per la annata in corso.

La società di Viale della Liberazione presenta inoltre un aggiornamento sul contratto con Zytara Labs LLC, la società che fa capo a Digitalbits. L'Inter spiega che Digitalbits è diventato "il nuovo Official Global Cryptocurrency and Sleeve Partner, per la stagione sportiva 2021/2022 per un corrispettivo di 5 milioni di Euro e un corrispettivo variabile legato al raggiungimento delle prestazioni sportive della prima squadra" ed "il nuovo Global Main Jersey Partner per le tre stagioni sportive dal 2022/2023 al 2024/2025 per un corrispettivo complessivo di 80 milioni di euro (24 milioni di euro a scadenza 2022/2023, 26 milioni di euro a scadenza 2023/2024 e 30 milioni di euro 2024/2025), oltre al corrispettivo variabile, legato al raggiungimento delle prestazioni sportive della prima squadra".