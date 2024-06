Oltre alle votazioni per le elezioni europee, in molti comuni d'Italia i cittadini saranno chiamati a scegliere il loro prossimo sindaco. Tra questi c'è anche il Comune di Rozzano, con l'Inter che osserva interessata i risvolti legati anche alla questione stadio che è stato oggetto di parte del dibattito della campagna elettorale: se l'attuale sindaco Giovanni Ferretti De Luca si è detto favorevole al nuovo impianto nerazzurro, i suoi oppositori hanno invece già espresso la loro contrarietà.

In attesa dei risultati delle urne, "dalla società di Viale della Liberazione, però, fanno sapere che per il risultato delle elezioni c’è massima serenità, visto che le previsioni vedono Ferretti nettamente in testa per essere confermato come sindaco di Rozzano". Lo riferisce Calcio e Finanza.

