Le dichiarazioni di ieri di Zilliacus, chiaramente, non hanno lasciato indifferenti i media italiani. L'uomo d'affari finlandese ha ribadito a più riprese la volontà di lanciarsi in un'offerta per acquistare l'Inter da Suning.

Zilliacus ha annunciato la disponibilità di 2,5 miliardi di dollari, parte dei quali destinata proprio all'acquisto del club nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, adesso bisognerà attendere e capire se dalle parole si passerà ai fatti. Intanto - come sottolinea il quotidiano romano - va ricordato come dalla famiglia Zhang non sia mai stata particolarmente apprezzata l'esposizione pubblica. Un fattore che potrebbe non agevolare l'eventuale trattativa.

