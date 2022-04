Grande vittoria sulla Roma, ma l'Inter deve già accantonarla e pensare al recupero con il Bologna di mercoledì sera. Secondo il Corriere dello Sport, è possibile che stavolta Inzaghi faccia un po’ di turnover. "De Vrij, ad esempio, è difficile che possa riposare, dovendo fronteggiare Arnautovic - si legge -. La speranza è che, al Dall'Ara, torni a disposizione Vidal, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata nel derby. Mentre non ci dovrebbero essere dubbi sulla presenza di Caicedo, ieri out per una sindrome gastrointestinale".