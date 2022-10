Notizia di mercato del Corriere dello Sport: l’Inter ha messo le mani su Alan Matturro, difensore uruguaiano di piede mancino di proprietà del Defensor Sporting. "Ha solo 18 anni, ma gioca stabilmente in prima squadra ed è considerato uno dei più promettenti talenti del suo paese - si legge -. Ha una clausola rescissoria di circa 6 milioni di dollari. All’Inter era stato proposto questa estate dal suo procuratore Simonian. Matturro è stato valutato con attenzione e ha finito per convincere l’area tecnica nerazzurra. L’ultima conferma è arrivata da Baccin, che lo ha visto dal vivo durante la sua missione in Sudamerica che si concluderà proprio oggi, con il rientro a Milano".