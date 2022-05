Secondo il Corriere dello Sport, in questi giorni, in casa Inter ogni trattativa di mercato passa in secondo piano rispetto al possibile arrivo di Romelu Lukaku. Chiedere per conferma a Paulo Dybala che, da tempo, la dirigenza di viale della Liberazione definiva un’opportunità ma "non una priorità". Il motivo è diventato più chiaro nelle ultime ore quando gli uomini mercato di Zhang e Simone Inzaghi hanno votato compatti per il ritorno di Big Rom preferendolo all'acquisto dell'argentino. Il come back, comunque, rimane non semplice e lo sarà ancora di meno se, con l’ormai imminente arrivo della nuova proprietà del Chelsea, Marina Granovskaia sarà confermata plenipotenziaria fino a settembre. La dirigenza nerazzurra, infatti, dovrebbe in questo caso sedersi di nuovo attorno a un tavolo un anno dopo l'estenuante trattativa della scorsa estate non avendo tantissimo in mano da offrire: l'unica formula per riportare il figlio prodigo a Milano è il prestito annuale perché i nuovi regolamenti non prevedono una durata più lunga di 12 mesi per i trasferimenti temporanei. "In realtà Romelu vorrebbe la garanzia di non tornare più indietro perché ha rotto con Tuchel e neppure il tecnico ex Psg lo vede di buon occhio. Per questo è necessario lavorare a un’operazione più articolata con un primo prestito al quale ne dovrebbe seguire un altro, non formalizzatile però adesso. Nel 2024 si ragionerebbe sull’acquisizione del cartellino di Big Rom, a quel punto trentunenne", si legge sul quotidiano romano.