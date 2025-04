L'Inter prepara l'assalto a Luis Henrique con l'intenzione di regalare il nuovo esterno a Inzaghi per il Mondiale per Club. È questa, secondo il Corriere dello Sport, la mossa che studiano da Viale della Liberazione per il brasiliano del Marsiglia, corteggiato anche da Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Newcastle e Nottingham Forest.

L'OM valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro, mentre il club nerazzurro vuole rimanere sotto quota 25 milioni. "La soluzione, in questi casi, sono solitamente i bonus" scrive il giornale romano, dando seguito all'indiscrezione rimbalzata ieri dalla Francia che vorrebbe l'Inter pronta a offrire 24 milioni come base fissa e altri 4 di bonus. "In attesa di avere qualche conferma in più, il lavoro ora è dedicato ad ottenere il sì di Luis Henrique. In verità, la sua disponibilità il brasiliano l’ha già data, ma l’Inter vuole avere maggiori certezze, così da avere più forza nelle trattative con il Marsiglia", assicura il Corsport.

Intanto nelle scorse ore il gioiello Francesco Pio Esposito ha rinnovato il suo contratto fino al 2030. Al termine della stagione con lo Spezia tornerà a Milano: è più probabile che in estate parteciperà all’Europeo Under 21 più che al Mondiale per Club. Solo successivamente si deciderà la sua prossima destinazione, con l'Inter che questa volta starebbe pensando di girarlo sempre sempre in prestito, ma in Serie A.

