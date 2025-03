"Double? No, Treble". Inzaghi ci ha tenuto a ribadire il concetto in conferenza stampa a un cronista un po' distratto. Qui nulla si lascia al caso, come sottolinea oggi il Corsport.

Da quando Inzaghi si è accomodato in panchina, l’asticella ha continuato ad alzarsi - sottolinea il quotidiano -. Prima di lui, il traguardo in Europa era superare la prima fase. E né Spalletti né Conte ci erano riusciti. Adesso, invece, dopo Istanbul, si punta direttamente ad alzare la coppa. Perché l'Inter ormai è una big del Vecchio Continente.

Numeri, statistiche e record sono lì a parlare per Inzaghi e per la sua Inter. "A quel punto sarebbe obbligatorio un ulteriore rinnovo per proseguire un’avventura che nessuno poteva prevedere fosse così felice e fortunata - spiega il CdS -. Come promesso da Marotta dopo l’ultima assemblea dei soci, infatti, il prossimo sarà un mercato di investimenti, per ringiovanire l’organico, e, al contempo, per restare lassù, al massimo della competitività. E, a proposito di giovani, Inzaghi avrebbe un desiderio su tutti: Nico Paz, il gioiello del Como".