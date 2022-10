"La vittoria di Inzaghi. Nel momento più buio, il tecnico nerazzurro ha ritrovato la sua squadra. Innanzitutto nello spirito, un po’ meno nel gioco. Ma, contro il Barcellona, non era quello che serviva. Più importanti applicazione e concentrazione. E i nerazzurri, da quel punto di vista, sono stati impeccabili, come mai in questa stagione". Lo sottolinea il Corriere dello Sport all'indomani dell'1-0 nerazzurro al Barça di Xavi.