"Nell’Italia che, mercoledì sera, ha battuto l’Ucraina erano 4 i nerazzurri titolari, con il quinto, Darmian, che era in panchina. Nessuna traccia, invece, di giocatori rossoneri. Del resto è una conseguenza di come le due squadre milanesi sono state costruite in questi anni". Il Corriere dello Sport sottolinea l'inversione di rotta, avvenuta ormai da tempo, da parte dell'Inter che, a differenza del Milan, ha impostato varie sessioni di mercato nella ricerca di giocatori italiani.

"In questo senso, il Milan si è preso pure un vantaggio per quando riguarda il monte ingaggi: tutti o quasi i suoi stranieri, infatti, hanno potuto o possono beneficiare del decreto crescita. Domani sera, comunque, Inzaghi lancerà 4 dei suoi azzurri dal primo minuto, solo Frattesi si accomoderà in panchina- avvisa il CdS -. Gli italiani potrebbero diventare anche 5 se, all’ultimo minuto, Acerbi riuscisse a scalzare dai titolari De Vrij. Il Milan, invece, come “indigeno” avrà solo Calabria, che comunque avrà sul braccio la fascia di capitano".

