Emergenza vera in casa Inter. Alle assenze ormai note di Acerbi e Pavard, nella giornata di ieri si sono aggiunge anche quelle di De Vrij e Darmian.

Come specifica il Corriere dello Sport, in questi ultimi due casi, almeno, non parliamo di problemi muscolari, ma di fastidi al ginocchio. L’italiano l’ha rimediata giovedì con l’Udinese in Coppa Italia e l’articolazione ieri era ancora gonfia, a differenza di quella del neerlandese: entrambi al massimo stasera saranno in panchina. Nessun rischio, anche se non sono situazioni che preoccupano in vista dei prossimi impegni.

Secondo il quotidiano romano, è possibile che anche a Cagliari, sabato prossimo, la linea difensiva sarà la stessa di stasera, ossia con Bisseck e Carlos Augusto ai fianchi di Bastoni. Né Acerbi né Pavard - si legge - faranno in tempo a recuperare per la trasferta in Sardegna e, a questo punto, oltre al francese, anche l’ex Lazio è da considerare a rischio per per la semifinale di Supercoppa con l’Atalanta.