Il mercato in uscita dell'Inter resta sempre in bilico. Come racconta il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi è perentorio nel non voler vedere partire nessuno e anche la dirigenza (pure meno ferma del tecnico) sarebbe per scongiurare addii pesanti."Al momento, comunque, non si registrano segnali che annuncino offerte irrinunciabili o quasi. In merito a Skriniar, il Psg continua a tenere il suo nome nella lista degli obiettivi per la difesa, ma la distanza per quanto proposto finora (quasi 60 milioni bonus compresi) e quanto richiesto dall’Inter (80) resta ampia. E il club transalpino, almeno fino a questo momento, non ha preso in considerazione di colmarla - riporta il quotidiano -. C’è anche l’altro fronte, quello del Chelsea, con cui, evidentemente, esiste un canale preferenziale. Per il reparto arretrato, però, in cima alla lista dei Blues c’è Fofana del Leicester, per cui ci sarebbe la disponibilità a mettere sul tavolo anche 85 milioni di euro. A proposito di Dumfries, invece, da casa Inter viene fatto notare come Cucurella (laterale mancino) sia stato pagato dal club londinese ben 65 milioni. Di conseguenza, l’olandese non potrebbe valere meno di 50, quota mai toccata nei sondaggi finora effettuati dai Blues".