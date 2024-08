Primi minuti stagionali ieri per Denzel Dumfries, che ancora deve definire completamente il suo rinnovo con l'Inter: l'attuale contratto scade il prossimo mese di giugno.

Come riferisce il Corriere dello Sport, però, le possibilità che il rapporto prosegua sono tante. Lunedì c'è stato un incontro tra Piero Ausilio e l'entourage del numero 2: nessuna fumata bianca, ma grande ottimismo per la chiusura a breve dell'operazione. Peraltro - come si legge - dal Manchester United non è arrivata alcuna offerta e dunque la possibilità che l'olandese rinnovi con l'Inter va ancora per la maggiore. Peraltro lo aveva annunciato lo stesso Dumfries durante gli Europei: "Io voglio rimanere. L'Inter è casa mia, mi sento parte di una famiglia".