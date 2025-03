Con il rientro di Asllani e Taremi, Inzaghi potrà finalmente avere il gruppo al gran completo per indirizzare il lavoro verso Inter-Udinese di domenica sera al Meazza.

Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri hanno lavorato pienamente in gruppo sia Dimarco che Darmian: entrambi contro i friulani di Runjaic torneranno dal 1’ rispettivamente a sinistra e a destra sulle corsie. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Zalewski e De Vrij: sia il polacco che il neerlandese, comunque, già oggi dovrebbero rivedersi almeno parzialmente con il resto dei compagni. Entrambi sono sulla via della convocazione per domenica.