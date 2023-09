L'Inter fa sul serio rispetto al progetto di costruire il nuovo stadio a Rozzano. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi, Alessandro Antonello, ad corporate del club, accompagnato da InfraFIN (Cabassi), hanno incontrato prima il sindaco di Rozzano e successivamente quello di Assago condividendo un’introduzione progettuale del nuovo impianto. Nello specifico, è stato presentato alle due Amministrazioni il documento progettuale per la realizzazione di uno stadio moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino a 70.000 posti, accessibile a tutti, immerso in un’area verde aperta al pubblico attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza.

Insomma, l'interesse è vero e concreto, certificato - sottolinea Calcio e Finanza - dal fatto che il mese prossimo andrà in approvazione al consiglio comunale di Rozzano il Piano di Governo del Territorio (Pgt) che prevede la destinazione dell’area anche per la costruzione di uno stadio. Per via di tutto l’iter burocratico, i lavori comunque non partirebbero prima di fine 2024 o inizio 2025.