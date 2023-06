Il ct Paolo Nicolato ha scelto i 23 calciatori dell'Italia U21che parteciperanno alla fase finale del Campionato Europeo Under 21, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Presente in lista anche l'interista Raoul Bellanova, oltre alla novità Wilfried Gnonto: l’attaccante del Leeds, impegnato in questi giorni con la Nazionale di Mancini nelle Finali di Nations League, si aggregherà al gruppo lunedì 19 giugno.

L'elenco dei convocati per il Campionato Europeo Under 21:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

