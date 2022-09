Anche Samir Handanovic parla a Sky dopo la sconfitta di Udine. "Prima di tutto bisogna fare i complimenti all'Udinese. Hanno fatto tutto quello che c'è da fare per vincere una partita. Fino all'1-1 la gara era in bilico, ma di solito poi va verso chi la merita e chi la vuole di più - dice il capitano nerazzurro -. Terzo ko in trasferta? Gare diverse, ma non è mai casuale quando succedono queste cose. Poche chiacchiere, bisogna lavorare. Fragilità difensiva? Quando difendiamo, difendiamo in undici. Abbiamo perso la compattezza che avevamo prima, poi dipende anche se sbagli tecnicamente. Oggi paghiamo due calci piazzati, vuol dire che c'è poca attenzione. È facile da analizzare, è tutto chiaro. Se mi sono sentito messo in discussione con l'alternanza con Onana? Io sono un professionista serio, so qual è il mio lavoro. Poi è l'allenatore che fa le scelte. Io non sono il problema dell'Inter, ma posso essere una soluzione: io non gufo, sono qui a tifare se giocano altri".