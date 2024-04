"L'Inter è quattro anni che ha la squadra più forte del campionato e ha vinto solo due scudetti. Se potessi cambiare il risultato dei derby darei tutto quello che ho, ma non si può più fare". Il pensiero espresso oggi in conferenza stampa da Stefano Pioli a pochi giorni dallo scudetto sfumato nel derby contro l'Inter trova l'immediata (e pungente) replica di Gianfelice Facchetti.

"Caro Stefano, dovevi ricordare anche che per due volte non siamo entrati nella tua area rispettivamente per ben 4 e 7 minuti... - si legge nella stotia pubblicata su Instagram -. Bastava dire, complimenti Inter! Sarà per la prossima volta...".

