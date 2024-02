Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è tornato a ribadire l'urgenza di una soluzione sul caso San Siro. Intercettato a margine di un convegno al Palazzo di Giustizia di Milano, Fontana ha affermato: "Io sono dell'opinione che al di là di tutto si debba arrivare a una decisione. Sono assolutamente convinto che due squadre importanti, come il Milan e l'Inter, abbiano bisogno di uno stadio moderno che oltretutto è anche un mezzo per ottenere ulteriori incassi. Io non sono un tecnico, non sono grado di dire se sia meglio una cosa o l'altra. Ho letto una volta che sarebbe meglio San Siro, perché in una zona più centrale. Ma non sta a me dire come farlo perché non sono un tecnico, non sono in grado di dirlo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!