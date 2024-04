Oggi Phil Foden incanta con la maglia del Manchester City, squadra in cui è cresciuto, ma la sua storia poteva prendere una piega diversa. In particolare, se i Citizens avessero detto sì, il giovane centrocampista potrebbe aver contribuito alle fortune dell'Inter. A rivelarlo, nel corso di un'intervista a TalkSport, è Darren Bowman, oggi direttore del settore giovanile del Lee Man FC nella Premier League di Hong Kong ma in passato allenatore dell'Academy del Manchester City: “Lo abbiamo portato con noi ad alcuni tornei anche se non poteva giocare. Volevamo che facesse esperienza, abituarlo ai viaggi e ad ambienti diversi. Al termine di un altro torneo abbiamo ricevuto un'offerta dall'Inter per acquistarlo. Eravamo in Italia e ci hanno chiesto quanto volessimo. Phil però non se ne sarebbe mai andato: è un tifoso del City, ai tempi era un raccattapalle del City, si sente del City e non avrebbe mai accettato di cambiare club. Foden era conosciuto in tutto il Regno Unito per le sue qualità, però non esisteva alcuna possibilità sia che il City lo cedesse sia che lui decidesse di andarsene".

