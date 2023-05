Mentre cresce l'attesa per l'euroderby di semifinale di Champions League tra Inter e Milan, la Lega Serie A 'distrae' i tifosi della Beneamata e proiettandoli anche a Roma, in vista della finale di Coppa Italia, in programma per il 24 maggio a Roma contro la Fiorentina. Resi noti prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per l'ultimo atto del suddetto Torneo: "I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete di vivaticket.com - si legge - a partire dalle ore 14.00 di lunedì 8 maggio. Ai tifosi della Fiorentina saranno riservati i biglietti dei settori Curva Sud, distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. A quelli dell'Inter i settori Curva Nord, distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato nord e Tribuna Tevere lato Nord".

I prezzi dei tagliandi saranno: 35 euro per le curve, mentre i distinti costeranno 50 euro. Costi superiori per quanto riguarda la tribuna Tevere, prezzata a 135 euro, mentre la Monte Mario avrà un costo di 190 euro. Per i disabili accompagnati biglietto unico al costo di 50 euro.

