La UEFA promuove Inter, Milan e Roma sul delicato tema del Fair Play Finanziario. I tre club italiani, come confermato in una nota del massimo organo calcistico europeo, hanno rispettato gli obblighi contenuti nel settlment agreement per il FFP nell’anno finanziario 2022. "Durante la stagione 2022/23 la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha concluso la valutazione del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022. Questa è l’ultima volta che il CFCB ha valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play (FFP), Edizione 2018", si legge in uno stralcio del documento.

In particolare, la UEFA precisa che "il Milan (ITA), l’AS Monaco FC (FRA), la Roma (ITA), il Beşiktaş JK (TUR), l’FC Internazionale Milano (ITA), l’Olympique de Marseille (FRA) e il Paris Saint-Germain (FRA) sono stati tutti trovati in conformità agli obiettivi stabiliti per l’anno finanziario 2022. La CFCB continuerà a monitorare il loro rispetto dell’accordo di regolamento durante la prossima stagione".

