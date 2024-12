Questa volta il gol è amaro per Sebastiano Esposito, la cui trasformazione dagli undici metri non è bastata per regalare punti all'Empoli, caduto a testa alta sul campo del capolista Atalanta 3-2. "Il rigore? Fa parte del lavoro, giustamente i tifosi dell'Atalanta hanno provato a darmi fastidio, ma mi ha dato più fastidio Carnesecchi al quale ho tirato qualche rigore in Nazionale - le parole di Seba a Sky Sport - Alla fine sono andato sul sicuro, tirando centrale, è andata bene. Ma mi dispiace non aver portato a casa punti perché avremmo meritato".

Ti trovi bene con Colombo?

"Sì, sicuramente. Mi preme dire che mi trovavo bene anche con Pellegri, mi dispiace per il suo infortunio. Siamo un'ottima squadra, che sta cercando di fare il massimo. Gli episodi nelle ultime settimane ci stanno andando un po' contro, continuiamo su questa strada che è quella giusta".

Cosa vi portate via da questa partita?

"Abbiamo messo in difficoltà la capolista e abbiamo qualcosa da recriminare. Anche se sentivo che qualcuno ha recriminato sul rigore, ma è netto. Probabilmente sul terzo gol loro c'è qualcosa, giudicate voi... Probabilmente Zaniolo si mette davanti a Vasquez e gli impedisce di vedere la palla".

C'è un po' di rammarico per il risultato?

"Probabilmente potevamo fare meglio su alcune scelte, ma abbiamo fatto due gol all'Atalanta e siamo una squadra che si deve salvare. Potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze".

Ci fai un bilancio di metà stagione?

"In passato ho sbagliato qualche scelta, ma da quando ho cambiato procuratore ho fatto scelte giuste. A Bari e con la Samp ho giocato in squadre che volevano fare calcio, idem quest'anno con mister D'Aversa. Sapevo di potere fare bene qui con le mie caratteristiche".

