Christophe Dugarry punge Joaquin Correa. Il francese, campione del mondo nel '98 e con un passato anche nel Marsiglia, non le ha mandate a dire al Tucu, protagonista di un avvio tutt'altro che esaltante in Ligue1: "Correa ha fatto un'altra carriera ma in questo momento stranamente è assente - dice a RMC Sport -. Mi dispiace ma gioca a due all'ora o cammina, è un treno merci, non dribbla nessuno di questo passo. Quando accelera? Aubameyang ha 36 anni ed è un giocatore che ha bisogno anche degli altri anche se è un giocatore interessante ma non certo con un profilo come quello di Sanchez, addirittura un asso. Aspettiamo, ci facciamo tante domande".

