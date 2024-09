Dimarco che si carica dopo un salvataggio difensivo, Dimarco che dà indicazioni ai compagni aggiungendosi allo staff tecnico di Simone Inzaghi in panchina. Questi sono alcuni degli scatti che il numero 32 dell'Inter ha utilizzato sul proprio profilo Instagram per mandare un messaggio a tutto l'ambiente nerazzurro dopo la preziosa vittoria di Udine, a sei giorni dal ko doloroso nel derby: "Chi ama l’Inter, lo sa, c’è solo un modo per ripartire: vincere e rialzarsi! Dare tutto e anche di più per questa maglia. Ciao grandi", ha scritto Dimash.

