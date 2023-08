Stefan De Vrij è stato tra i calciatori schierati da titolari da Simone Inzaghi contro l'Egnatia. Dopo il 4-2 di oggi al Mazza di Ferrara, il difensore olandese ha commentato così la sfida ai microfoni di Inter TV: "È stata una prova abbastanza buona, nel primo tempo abbiamo giocato bene ma ci è mancato il gol. Abbiamo creato tantissime occasioni, dobbiamo stare più attenti quando attacchiamo a non prendere il contropiede come nell'occasione del primo gol. Queste partite ti fanno capire dove si deve migliorare".

Quanto aiuta la scorsa stagione in termini di fiducia?

"Abbiamo fatto una buona stagione ma non conta più, dobbiamo dimostrare che siamo pronti dall'inizio quest'anno e che abbiamo imparato dagli errori dell'anno scorso. Tocca a noi dimostrare di essere pronti per il campionato".

Chi ti ha sorpreso di più dei nuovi?

"Tutti hanno dimostrato di essere giocatori da Inter, ci daranno una grandissima mano sicuramente".

Anche oggi tanti tifosi presenti, vuoi lanciare loro un messaggio?

"Voglio ringraziarli perché sentiamo tanto il loro sostegno, ci aiutano tantissimo. Vogliamo dare tutto per questa maglia".