Il Corriere della Sera pubblica oggi un'intervista a Stephane Dalmat. "Ho vissuto il calcio come un gioco, un divertimento. Sapevo di avere qualità ma non ero ossessionato dagli obiettivi: diventare un campione, sollevare trofei, entrare nella storia. Mi bastava scendere in campo in uno stadio pieno di gente. Fuori, invece, volevo una vita tranquilla - racconta - Uscivo poco la sera, tra campionato e Champions League ero spesso in ritiro. Abitavo in via Fatebenefratelli, vicino a Brera e Montenapoleone, due zone che frequentavo. Il mio vizio era un ristorante che serviva un ottimo pesce spada. Sono stato bene a Milano. Oggi vivo a Bordeaux".

Dalmat racconta che a dargli il soprannome "Joystick" fu Seedorf, "per me un'ispirazione. Alcune mie giocate gli ricordavano quelle che si vedono alla PlayStation. Anche Vieri mi stimava, aveva chiesto a Laurent Blanc di parlare con Zidane per convincere il selezionatore della Francia", ma il debutto in nazionale maggiore non avvenne mai.