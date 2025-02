Intervenuto al solito appuntamento del sabato su Radio Deejay, il giornalista Fabio Caressa ha commentato il ko di Firenze dell'Inter, dando una spiegazione a proposito del clamoroso risultato ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi.

"L'Inter comincia ad avere qualche giocatore un po' arrivato, in difficoltà. Calhanoglu ha avuto problemi fisici, ma non è neanche vicino al giocatore che era un anno fa. Mkhitaryan un po' avanti con l'età e i ricambi non convincono", ha detto sul regista turco rientrato al derby dopo l'elongazione all'adduttore rimediata nel primo tempo di Riad, lo scorso 6 gennaio, e sulla mezzala nerazzurra onnipresente nelle formazioni del tecnico dei campioni d'Italia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!