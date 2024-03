Consueto appuntamento con la Top 11 della settimana da parte di Fabio Caressa sul suo canale Youtube. Nella formazione ideale dell'ultimo turno di campionato, la voce di Sky Sport inserisce Matteo Darmian, autore del gol del momentaneo vantaggio dell'Inter contro il Napoli: "Sta diventando una consuetudine questo cambio all'olandese dell'Inter, coi tre di difesa che vanno in avanti e tre centrocampisti che costruiscono il gioco da dietro. Poi c'è sempre la cosa del cross del difensore per il difensore. Questa cosa non è un caso, Inzaghi ha espresso un gioco nuovo; secondo me, è stato un allenatore sottovalutato che però sta raggiungendo l'obiettivo dichiarato di inizio stagione che è la seconda stella. Credo che i tifosi interisti siano soddisfatti, anche nonostante un'eliminazione dalla Champions contro un Atletico Madrid che ha giocato bene a Madrid ma anche a Milano. Io venni preso in giro per questo, ma dal campo si vedeva un'altra cosa".

In formazione c'è anche Juan Jesus, e ovviamente Caressa si sofferma sull'ormai famigerato episodio delle presunte offese razziste di Francesco Acerbi: "Il fatto che Acerbi sia stato mandato via dalla Nazionale e rimpiazzato da Gianluca Mancini mi fa pensare che la cosa non si possa risolvere con le scuse. Si vede benissimo quello che dice Juan Jesus all'arbitro, non so se ci saranno squalifiche ma so che come hanno punito gli spettatori vanno puniti a maggior ragione i giocatori che sono un esempio. Conosco Acerbi, so che è una bravissima persona e molto religiosa. Ma su queste cose non si può transigere, sono errori che rallentano il processo culturale di crescita e bisogna essere molto drastici".

